بمناسبة احتفالات الأعياد الوطنية (العيدين الوطني والتحرير)، أصدرت وزارة الاعلام ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات العدد الجديد من مجلة «الكويت»، وتضمن العدد ملفا خاصا يحمل عدة موضوعات بينها الاستقلال وتطلعات الشعب، تحرير جزيرة قاروه، وقفة مع تاريخ ساحة العلم، وذكريات الغزو والتحرير، كما عبرت عنها لوحات التشكيليين الكويتيين،



وكذلك «سيف العرب» المسرحية الأبرز في التعبير عن آثار الغزو العراقي الغاشم، فنانون عرب غنوا للكويت اعتزازا ومحبة لشعبها، قصيدة نحن باقون هنا «مقروءة ومسموعة».



كما تضمن العدد وطني الكويت سلمت للمجد 44 عاما على بث النشيد الوطني، 71 عاما من العطاء لإذاعة الكويت في اليوم العالمي للإذاعة، سناء الخراز صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت، مؤسسة البابطين للإبداع الشعري بصمة واضحة في المشهد الثقافي العربي والاسلامي، جنان الشهاب فرضت نفسها بقوة في عالم الاختراعات، جاسم بن عيسى أول طبيب اسنان كويتي، الفيحاء درة الكويت الجميلة، القاهرة وهي عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي للعام 2022، اضافة الى اول تعاون بين تلفزيون الكويت ومجلة «الكويت» لإعداد فيلم وثائقي بعنوان «فرحة وطن» لعرضه عبر باركود على صفحات المجلة والذي يعتبر سابقة في المجلات الثقافية والإصدار الورقي المطبوع.



يذكر ان مجلة «الكويت» تعمل على ترسيخ الدور الثقافي والمعرفي طوال مسيرتها الرائدة بتوجيهات وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين، ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود اسرة التحرير ورئيستها عائشة العسعوسي.