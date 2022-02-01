«الديوان» أحال إلى«المالية» كشوف 44 جهة مستحقة للمكافأة

إجازة الأعياد الوطنية و«الإسراء والمعراج» من الأحد 27 فبراير حتى الخميس 3 مارس لتكون مدة الإجازة 9 أيام بإضافة أيام الجُمع والسبت

مريم بندق





قالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انــه سيتـم صرف مكافأة الصفوف الأمامية دفعـة واحدة ومن دون تجزئة بعد منح وزارة الصحة تفويضا ماليا بسحب 175 مليون دينار لتغطية الصرف وموافقة مجلس الأمة على اعتماد إضافي 600 مليون دينار، كاشفة عن ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أوصى منذ اعتماد الميزانية بإنجاز الصرف، بحيث تكون الأولوية لوزارة الصحة وتعقبها وزارة الداخلية مباشرة، وذلك خلال شهر من تاريخه علي ان يتوالى الصرف للجهات المستحقة علي التوالي.

هذا، واطلع مجلس الوزراء على آلية إنجاز الرقابة المسبقة لصرف «أمامية الصحة» بعد اعتماد بيانات المستحقين من 4 قياديين بمن فيهم الوزير، والمشمولين بالصرف لاحقا العاملين في «الداخلية». وحسب المعلن رسميا من ديوان الخدمة المدنية، تم تسليم وزارة المالية كشوف 44 جهة حكومية تضمنت بيانات مكافأة الصفوف الأمامية للمستحقين من أصل 62 جهة مستحقة أعلن عنها قبل إقرار مجلس الأمة شرط الإقرار والتعهد.

وحسب النظام المتبع، فإنه يتم إحالة الكشوف من الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بالإجراءات المطلوبة ومن ثم يحيل بدوره الكشوف إلى وزارة المالية. من جانبها، أكدت المصادر أن التوسع في اشتراط اكتمال التحصين ضرورة حياتية أسوة بتطبيقه على العاملين ومرتادي الحضانات ونوادي الأطفال والمباريات الرياضيـة والصالونـــات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية. واستبعدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» العودة الكاملة للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، اعتمد مجلس الوزراء عطلة الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج لمدة أسبوع تزيد إلى 9 أيام بإضافة أيام الجمع والسبت، بحيث تبدأ من الجمعة الموافق 25 فبراير حتى السبت 5 مارس، ويستأنف الدوام الرسمي الأحد 6 مارس.

مصادر لـ «الأنباء»: «أمامية الصحة» دفعة واحدة بعد الانتهاء من تقديم المستحقين التعهدات خلال الفترة المحددة التي انتهت أمس و«الصحة» خصّصت فريقاً للمساعدة وتم تفويضها بصرف 175 مليون دينار قبل استقالة الحكومة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن خطة وزارة الصحة صرف مكافأة الصفوف الأمامية دفعة واحدة ومن دون تجزئة بعد الانتهاء من تقديم المستحقين التعهدات المطلوبة باستحقاقهم المكافأة وذلك خلال الفترة المحددة التي انتهت أمس واعتماد التحويل البنكي من المراقبين الماليين.



وتسهيلا على تقديم التعهدات، خصصت وزارة الصحة فريق عمل يستقبل كل من يحتاج الى مساعدة فنية لعمل التعهد حرصا منها على الالتزام بالصرف وعدم التأخير مجددا.



واستذكرت المصادر ان شرط التعهدات أحد الضوابط النيابية المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار.



هذا، ولم تفصح المصادر عن آلية المراقبين الماليين المتعلقة بالتدقيق على التعهدات وشروط استحقاق الصرف وعما اذا كانت ستعتمد تلقائيا بناء على اعتماد وزارة الصحة، خصوصا أن هناك 3 مسؤولين وقّعوا على البيانات أم باعتماد عينات من التعهدات أم اعتمادها بالتفصيل لعدد يقارب 58 ألف مستحق.



وجددت مصادر أخرى التأكيد على انه تم منح وزارة الصحة تفويضا ماليا بسحب 175 مليون دينار لتغطية الصرف قبل استقالة الحكومة.



وردا على سؤال حول إضافة فترة زمنية أخرى لتمكين من لم يتمكن من تقديم التعهد المطلوب منه، أجابت: حتى إن تمت إضافة فترة، فإن ذلك لن يُعطل الصرف بعد إنجاز آلية المراقبين الماليين.