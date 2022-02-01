استقبل نائب المدير العام لشؤون الرقابة الفنية في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان في محمية الجهراء، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الكويت جيم هولتسنايدر مع مجموعة من الطلبة التابعين لبرنامج الجهراء لتعليم اللغة الإنجليزية، والذي ترعاه السفارة الأميركية لتعزيز دراسات الإنجليزية والثقافة الأميركية، حيث تم شرح أهمية المحميات الطبيعية لنشر مفهوم السياحة والتوعية البيئية للمجتمع.



وأعرب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية عن شكره للهيئة العامة للبيئة على تنظيمها للجولة في المحمية، حيث تخدم أغراضا عديدة مثل استعراض الجمال الطبيعي للبلاد، ورفع مستوى الوعي حول الحفاظ على البيئة والحياة البرية، لافتا إلى أنها تلعب دورا مهماً في تخفيف التداعيات الضارة لتغير المناخ.