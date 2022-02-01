عبدالله الراكان



أعلن عضو ومقرر فريق برنامج صناع العمل، الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب، م.مرزوق الحصم، ان برنامج صناع العمل يعتزم الترتيب لعمل 4 دورات قادمة سيعلن عنها خلال الاسبوع الجاري.



وأوضح م.الحصم، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الدورات هي ادارة المرافق والامن والسلامة والبيئة، وتقام للموسم الثالث بعد نجاحها في موسمين وتخريج ما يقارب 90 متدربا وتوظيفهم في القطاع الخاص وجامعة الكويت، والدورة الثانية هي مساعد محامي قانوني ومساعد محامي مالي ومساعد محامي اداري، وهي تقام للموسم الثاني بالتعاون مع جمعية المحاميين الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد استحداث مسمى مساعد محامي قانوني ومالي واداري من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.



واضاف ان الدورات الجديدة التي ستطلق دورة في البرمجة والتحول الرقمي، وهي الاولى من نوعها في الهيئة العامة للشباب، تستهدف خريجين التخصصات التقنية وتسعى لتوظيفهم في شركات القطاع الخاص المتعلقة بالبرمجة والتحول الرقمي، لافتا الى ان الدورة الرابعة وهي دورة قادة المستقبل في الاندية الرياضية والصحية وهي ايضا الاولى من نوعها بالتعاون مع المنظمة العالمية UFC والتي تسعى لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الرياضية وتوظيفهم بالاندية الرياضية كمدربين معتمدين ممارسين.



واشار الحصم الى ان الهيئة العامة للشباب والرياضة من خلال دوراتها وبرامجها تستهدف الفئة العمرية من 21 إلى 34 سنه من خريجي الدبلوم والبكالريوس وايضا لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الاهلي.