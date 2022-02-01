بشرى شعبان



شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة مكثفة مساء أول من أمس على مجموعة من العيادات الخاصة بعدد من مناطق البلاد، وذلك للتأكد من التزام العمالة المتواجدة بها بالنظم واللوائح المنظمة للعيادات الطبية والمهن المعاونة لها.



وأسفرت الحملة التي شنتها اللجنة التي ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العمالة ومباحث شؤون الإقامة ووزارتي الصحة والتجارة عن جملة من المخالفات وضبط عدد من العمالة المزاولة للمهن الطبية دون ترخيص.



وعلى هامش الحملة، كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية ورئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء د.مبارك الجافور عن جملة من المخالفات، منها عيادة غير مرخصة من وزارة الصحة، إلى جانب ضبط 16 عاملا مخالفا لمزاولتهم المهن الطبية والمعاونة دون ترخيص من الجهات المعنية.



وأضاف الجافور انه تم تحويل العمالة المخالفة إلى مباحث شؤون الإقامة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مناشدا أصحاب العيادات بضرورة الالتزام بالقوانين واستيفاء كل الاشتراطات الصحية والتراخيص الخاصة بمزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها.