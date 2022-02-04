يعقوب العوضي



نجحت إدارة نادي النصر في الحصول على خدمات لاعب كرة اليد الجزائري مختار كوري وضمه إلى صفوف فريق اليد الأول رسميا بعد التوقيع معه مساء أول من أمس بحضور رئيس النادي خالد شريدة وأمين السر علي الدسم وأمين الصندوق المساعد عبدالعزيز النامي ومدير لعبة اليد فالح الزعبي. وفي إطار متصل، غادرت بعثة فرق المراحل السنية لكرة اليد (تحت 13 و15 و17) إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 10 الجاري، هذا، وقد أصدر اتحاد اليد جدول مباريات الدوري العام بدرجتيه الأولى والممتازة المتبقية، حيث تستأنف بطولة الدوري الممتاز في الأول من مارس المقبل بلقاء السالمية مع برقان، بينما يلتقي التضامن مع خيطان في اليوم نفسه ضمن دوري الدرجة الأولى. وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد قد قررت إقامة الدور التمهيدي لبطولة كأس السوبر للموسم الرياضي (2021/2020) في 26 الجاري. وقال الاتحاد في بيان إن 4 فرق ستشارك في البطولة هي أندية الكويت (بطل الدوري) والقادسية (ثاني الدوري)، والسالمية صاحب المركز الثاني في بطولة الكأس، والعربي صاحب المركز الثالث في بطولة الكأس.



وأوضح الاتحاد أن الدور التمهيدي يتضمن مباراتين تجمع الأولى العربي مع القادسية، فيما تجمع الأخرى الكويت مع السالمية يتأهل الفائزان فيهما للدور النهائي، فيما يلعب الفريقان الآخران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. إلى ذلك، يتواصل مسلسل الخصومات والعقوبات المالية بحق لاعبي المنتخب الوطني بعد عودتهم إثر انتهاء مشاركتهم مع الأزرق في بطولة كأس آسيا، حيث تعرض اللاعب صالح الموسوي إلى عقوبات مالية من مقر عمله رغم وجود تفرغ رياضي.