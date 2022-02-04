تختتم غدا السبت منافسات بطولة الراحل الشيخ صباح السالم للرماية التي ينظمها النادي الكويتي للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة نحو 300 رام ورامية من منتخبي الكويت وكازاخستان التي استمرت 3 أيام.



وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي إن هذه البطولة شملت اقامة مسابقات الرماية الأولمبية المعتمدة للرجال والسيدات وهي «التراب» و«السكيت» و«المسدس ضغط هواء 10 أمتار» و«البندقية ضغط هواء 10 أمتار» اضافة الى رماية «القوس والسهم».



وذكر أن البطولة تعد من أهم البطولات التي يقيمها النادي سنويا نظرا لشمولها كل المسابقات الأولمبية، كما أنها تحظى هذا العام بمشاركة مميزة من رماة كازاخستان.



وأوضح أن البطولة شهدت مشاركة رماة وراميات النادي وكذلك رماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني ونحو 57 راميا ورامية من منتخب كازاخستان.