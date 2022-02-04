هادي العنزي



شهدت مواجهة القادسية والكويت التي أقيمت مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الـ 4 لدوري كرة السلة الممتاز، والتي انتهت لمصلحة الكويت 100 - 90، اعتراضا من قبل جماهير القادسية على توفير مدرج غير مناسب على الرغم من توافر مدرج قريب، بداعي التباعد ولدواع إعلانية، بحسب ما أكد لـ «الأنباء» رئيس رابطة جماهير القادسية هيثم السني. وتفاقمت المشكلة بين اتحاد السلة والجهة المسؤولة عن حفظ النظام في الصالة من جهة، وجماهير القادسية من جهة أخرى، عندما وجد رئيس رابطة جماهير القادسية هيثم السني الباب مغلقا عند خروجه بعد انتهاء الربع الثاني من المباراة. وذكر السني في تصريح لـ «الأنباء» أن إغلاق البوابة المخصصة لخروج الجماهير مناف لأدنى إجراءات الأمن والسلامة، فضلا عن كونه يعد حبسا لحرية حركة الجماهير المتواجدة، وهو أمر يعد مخالفة قانونية صريحة، ولم أجد ردا مقنعا عند التساؤل عن السبب وراء إغلاق البوابة، وجماهير القادسية ليست فئران لتجارب مهزوزة ومرفوضة.



وأشار السني إلى أن الجهة المخولة بحفظ النظام والأمن بالصالة ألزمتنا بالتواجد في مدرج بعيد عن المكان المعتاد لجماهير الأصفر، وقال: «هذه مفاجأة ثانية، وقد طلب منا التواجد بعيدا عن اللاعبين، رغم توافر مدرج كامل وفارغ تقريبا اعتادت جماهير الأصفر على التواجد فيه منذ بداية الموسم، وفي المجمل فقد قام المسؤولون عن حفظ الأمن بتصرفات غير مسؤولة تجاهنا، مما أجبرنا معه على اتخاذ تصرف قانوني تجاهه لحفظ حقوقنا.



وقد أصدر اتحاد كرة السلة بيانا عقب انتهاء المباراة يستنكر من خلاله الأحداث التي شهدتها المباراة، وقال في بيانه: «اتحاد السلة ملتزم بعدد محدد من نسبة إشغال صالة الشيخ سعد العبدالله (30%) نظرا للاحترازات الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، وقد طلبت بعض الجماهير المتواجدة داخل الصالة فتح الباب لإدخال مزيد من الجماهير، وهو ما يعد مخالفا لتعليمات الهيئة العامة للرياضة»، لافتا إلى أن تأمين المباراة يعود للاتحاد والجهات المعنية، وأن الجميع يسعى وبكل السبل لتوفير كل ما يضمن سلامة جميع الحاضرين.



وأكد السني أن بيان الاتحاد مليء بالمغالطات، وافتقد الشفافية المطلوبة، وقال: «محاولة التغطية على الخطأ خطأ إضافي وتبرير غير لائق». إلى ذلك، واصل فريق نادي كاظمة صدارة ترتيب الدوري الممتاز بتغلبه على الجهراء 97 – 66، فيما تمكن برقان من الفوز على القرين 84 – 67 في ثالث مواجهات الجولة الرابعة للقسم الثاني للدوري.