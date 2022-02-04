تتواصل اليوم منافسات بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز (فئة 3 نجوم) إحدى جولات الدوري العربي المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في جمهورية ألمانيا أبريل المقبل.



وتتوزع المنافسات على 9 أشواط بمشاركة واسعة من فرسان 5 دول هي الكويت والأردن وإيطاليا وبيلاروسيا وسورية، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 55 ألف دينار.



وتتجه الأنظار أكثر مساء غد السبت إلى منافسات اليوم الثالث للبطولة التي ستشهد 3 أشواط على ارتفاعات 125 سم و135 سم وشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع (140-160) سم، وتبلغ قيمة جائزة الشوط التاسع والأخير (الجائزة الكبرى) 23 ألف دينار.



ويترأس لجنة الحكام في البطولة الحكم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، وتضم اللجنة كلا من نضار المصطفى وعبدالعزيز المشيطي ورغد الدبوس واللبناني كريم بدارو وأندرياس بامبرجر ويعقوب النصرالله وغدير نعمتي وشارون القعود ومحمد داد الله وشادوه إمبابي وفهد الشرهان وعبدالرؤوف محمد.



وأكد الحكم الدولي خليل إبراهيم، أن المنافسات ستكون قوية بين الفرسان والفارسات المشاركين في البطولة، مشيرا الى أن الفرسان الكويتيين جاهزون للبطولة التي ستقام منافساتها في مركز الكويت للفروسية ولديهم إصرار على تحقيق نتائج جيدة.