يعقوب العوضي



حقق فريق الكرة الطائرة بنادي برقان مفاجأة بفوزه على كاظمة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (17-25،21-25،25-19،25-18،15-12)، وبذلك ارتقى برقان للمركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما رفع كاظمة رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثالث.



وفي مباراة أخرى ضمن دوري الدرجة الأولى فاز فريق الشباب على منتخب الشباب بنتيجة 3-1 (25-18،18-25،25-14،25-22).



إلى ذلك، تعيد لجنة المسابقات في الاتحاد جدولة المباريات المؤجلة بسبب تداعيات كوفيد- 19. وقد أصدرت اللجنة جدول مباريات الدوري العام للمراحل السنية حيث تنطلق منافسات تحت 20 سنة في 5 مارس المقبل بلقاء القادسية واليرموك، فيما تبدأ منافسات تحت 15 سنة بلقاء اليرموك والساحل 20 الجاري، كما يبدأ العربي مع برقان منافسات تحت 17 سنة 2 مارس المقبل.