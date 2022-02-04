يحيى حميدان



يفتقد فريق الكرة بنادي التضامن جهود المدافعين مشعل أديلم وعبدالله مسامح في لقاء اليوم أمام العربي ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد بسبب الإيقاف بداعي البطاقات منذ نسخة العام الماضي. وباستثناء هذين الغيابين ستكون صفوف «العنيد» مكتملة في مواجهة «الأخضر» بعد استعادة جهود جميع اللاعبين الذين كانوا يعانون من إصابات متفرقة وعودة الدوليين البحرينيين عبدالله الهزاع وعلي حرم أول من أمس من مهمة تمثيل منتخب بلدهما في فترة التوقف الدولي. وبين عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس في حديث خاص مع «الأنباء»، أن المواجهة أمام العربي اليوم ستكون صعبة للغاية وحرصنا خلال الفترة الماضية على تحضير لاعبينا بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة منافس كبير ويضم لاعبين على أعلى مستوى.