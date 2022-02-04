ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم مباريات الدور التمهيدي لمنافسات كأس سمو ولي العهد بإقامة مباراتين «مؤجلتين»، حيث يلتقي اليرموك مع الشباب على ملعب التضامن، والعربي مع التضامن على ملعب ثامر. وكانت فرق الكويت «حامل اللقب» والنصر والفحيحيل وخيطان والصليبخات والسالمية قد تأهلت للدور ربع النهائي.



في مباراة اليرموك مع الشباب، ستكون المنافسة شديدة لحجز مقعد في الدور المقبل، حيث إن نظام خروج المغلوب يتيح لكل الفرق تحقيق الفوز، مثلما تمكن خيطان من فرق الدرجة الثانية من إقصاء كاظمة بركلات الترجيح. ويسعى اليرموك اليوم للوصول إلى نتيجة طيبة بعدما جدد صفوفه بـ 4 عناصر محترفة خلال فترة الانتقالات الشتوية دعما للفريق. أما الشباب فلم يكن بحالة جيدة في الدوري الممتار ودعم صفوفه بمهاجم العربي علاء الدالي، لذلك فسيحاول اليوم اقتناص الفرصة والتأهل إلى دور الـ 8 بعد توقف النشاط لعدم أيام كانت فرصة لإراحة اللاعبين. أما في مواجهة العربي والتضامن، فإن الأخضر أكمل استعداداته للمنافسة على اللقب، حيث يعتبر مرشحا قويا لبلوغ المباراة النهائية، وترجح كفة العربي على خصمه اليوم لكن عليه الحذر، فمباريات الكؤوس حبلى بالمفاجآت، والتي أخرجت كاظمة متصدر الدوري الممتاز من البطولة. وقد دعم الأخضر صفوفه بالمهاجمين الليبي محمد الصولة والسوداني وليد الشعلة، الأمر الذي سيضيف قوة لخط الهجوم. من جانبه، فإن التضامن قدم عروضا جيدة في الدوري الممتاز، ويسعى اليوم إلى تحقيق الأفضل.