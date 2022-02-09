يبدو مان سيتي حامل اللقب والمتصدر مرشحا فوق العادة لاستعادة سكة الانتصارات عندما يستضيف برينتفورد اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



ويعول «السيتي» على عاملي الأرض والجمهور للعودة الى طريق الانتصارات المتتالية التي توقفت في المرحلة الماضية عند 12، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثمبتون 1-1.



ويدخل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على ضيفهم فولام 4-1 في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي السبت.



ويقدم مان سيتي موسما رائعا حيث يتصدر بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل وبلغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يلهث خلف لقبها للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلاقي سبورتينغ البرتغالي.



ويلعب اليوم ايضا نوريتش سيتي مع كريستال بالاس، وتوتنهام مع ساوثمبتون، وأستون فيلا مع ليدز يونايتد.



وكان تشلسي صاحب المركز الثالث خاض مباراته عن هذه المرحلة في الثامن من فبراير الجاري عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه برايتون 1-1، وذلك لمشاركته في مونديال الاندية في أبوظبي، حيث يلاقي الهلال السعودي اليوم في دور الأربعة.