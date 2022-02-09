بلغ بالميراس البرازيلي نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي المصري 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس على «ستاد آل نهيان» في أبوظبي. انتهى الشوط الأول بتقدم بالميراس بهدف دون رد عن طريق رافائيل فيغا بعد انفراده بالمرمى ليضع الكرة على يمين حارس الأهلي علي لطفي (40). وتبادل الفريقان الكرة في منطقة نصف الملعب، دون فرص حقيقية على المرمى، خلال النصف ساعة الأولى من المباراة. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الفريق البرازيلي من إضافة الهدف الثاني عن طريق دودو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (49). وحاول الأهلي العودة للمباراة إلا أنه اصطدم بفريق مميز ومنظم، ورغم ذلك تمكن «الأحمر» من تسجيل هدف عن طريق محمد شريف لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (72). وشهدت المواجهة طرد مدافع الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 81.



وسيواجه بالميراس الفائز من الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي.