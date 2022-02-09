يسعى تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا لتفادي أي مفاجأة من نظيره الهلال السعودي بطل آسيا، من أجل بلوغ نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، عندما يلتقيان اليوم في نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية (أبوظبي).وكان النادي اللندني مني بخيبة في مشاركته الأولى عام 2012 وخسر النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي، ليكون البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في السنوات الـ14 الأخيرة.



من جهته، يشارك الهلال للمرة الثانية أيضا في البطولة العالمية وكان بلغ نصف النهائي في العام 2019 قبل أن يخسر ضد فلامنغو البرازيلي 1-3، وحل رابعا بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح ضد مونتيري المكسيكي.



وفي حين يشارك بطل أوروبا تلقائيا في المربع الذهبي، كان على الهلال خوض الدور ربع النهائي حيث وجه رسالة شديدة اللهجة الى تشلسي باكتساحه الجزيرة الإماراتي المضيف 6-1.



ويأمل الهلال الذي استعاد قائده سلمان الفرج عقب تعافيه من الإصابة في الإفادة من خدماته وتحقيق المفاجأة.



من جهته، وصل تشلسي الى العاصمة الإماراتية بقوته الكاملة وتقدم البلجيكي روميلي لوكاكو قائمة الفريق، كما انضم الحارس السنغالي إدوار مندي الى المجموعة عقب تتويجه مع منتخب بلاده الأحد بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب مصر بركلات الترجيح. وتضم قائمة البلوز أبرز لاعبي الفريق مثل الألماني كاي هافيرتس والمغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي والمدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا ومايسون ماونت، بالإضافة إلى الإيطالي جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي.



وسيغيب المدرب الألماني توماس توخل عن «البلوز» لإصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الدور الرابع في الكأس السبت الفائت التي أفلت منها تشلسي ضد بليموث أرغايل من المستوى الثالث وخرج فائزا 2-1 بعد التمديد. ويلعب اليوم أيضا الجزيرة أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس.