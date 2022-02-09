اعتذر لاعب فريق وست هام الإنجليزي لكرة القدم كورت زوما عن مقطع الفيديو المزعج الذي انتشر مؤخرا على الانترنت ويظهره وهو يركل ويصفع قطة، حيث أدان ناديه اللقطات علناً وتعهد بالتعامل مع هذا الأمر.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن زوما شوهد في المقطع المزعج وهو يركل ويصفع الحيوان، بينما يمكن سماع الضحكات في الخلفية.



وبعد ذلك، قام زوما (27 عاما) بمطاردة قطة، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية وصفعها على رأسها.



وأدان فريق وست هام تصرفات زوما لصحيفة «ذا صن» في بيان شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع.



وأصدر زوما هو الآخر بيانا يعتذر فيه على تصرفاته ويعبر عن ندمه، وقال لصحيفة «ذا صن»: «أود أن اعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، الذي أندم عليه بشدة».