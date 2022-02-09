قلب اتلتيك بلباو تأخره بهدف أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم توني فيلينا بهدف لإسبانيول في الدقيقة الثالثة، وبعد دقيقتين فقط أدرك أوهيان سانسيت التعادل لبلباو، وتكفل اينييغو مارتينيز بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.



الفوز رفع رصيد بلباو إلى 34 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر. وضمن مسابقة كأس إسبانيا، يلتقي رايو فايكانو مع ريال بيتيس مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي.



كأس إيطاليا



يحتضن ملعب سان سيرو مباراة ميلان أمام ضيفه لاتسيو ضمن الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.



يسعى أصحاب الأرض للوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم، في حين يسعى لاتسيو للانتقال إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، عندما قطعوا كل الطريق لرفع كأس إيطاليا.



ميلان ولاتسيو من بين أكثر الفرق نجاحا في تاريخ كأس إيطاليا، حيث نجح «الروسونيري» في تحقيق اللقب 5 مرات، فيما حصد «البيانكوسيليستي» لقب الكأس 7 مرات.



هذا، وفي مسابقة الدوري الايطالي، تعادل ساليرنيتانا مع ضيفه سبيزيا 2-2 في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.



ورفع سبيزيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 11 نقطة لساليرنيتانا في المركز الأخير.



كأس فرنسا



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا، حيث يلتقي بيرغور مع فارسيلي، ونيس مع مرسيليا.