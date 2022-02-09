ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية أن الدولي الألماني أنطونيو روديغير، طلب راتبا ضخما يقدر بـ 12 مليون يورو في الموسم من أجل تجديد تعاقده مع ناديه تشلسي الإنجليزي.



وتابعت الصحيفة أن «البلوز» يحاول الوصول إلى اتفاق مرض خاصة أن هذا الراتب الضخم يقارب ضعف راتبه الحالي، مشيرة إلى أن المدافع الألماني صاحب الـ 28 عاما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.



ويعد ريال مدريد هو أكثر الأندية التي ارتبط بها اسم روديغير للانضمام إليه في الموسم المقبل بالإضافة إلى توتنهام وباريس سان جرمان والتي تحاول جميعا ضم اللاعب بطل أوروبا، الذي تغير وضعه مع تشلسي منذ انضمام توماس توخيل وأصبح عنصرا أساسيا.