تأكد غياب قائد فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، جيورجيو كيليني، عن مباراة ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق فياريال الإسباني، بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق (السمانة) والتي ستبعده لشهر وفقا للتقارير الإعلامية.



وتعرض كيليني (37 عاما) للإصابة في المباراة التي فاز بها يوفنتوس على هيلاس فيرونا يوم الأحد الماضي، وأكد يوفنتوس في بيان أصدره أمس تعرضه لإصابة بشد في السمانة.



وبينما لم يحدد يوفنتوس جدولا زمنيا لتعافي اللاعب، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيطالية إلى انه على الأرجح سيغيب لنهاية الشهر الجاري. على هذا النحو، على الأرجح سيغيب كيليني عن خمس مباريات، بداية من مباراة الكأس أمام ساسوولو التي تقام الخميس المقبل. كما أن يوفنتوس بصدد مواجهة أتالانتا، تورينو وإمبولي، في الدوري الإيطالي قبل نهاية هذا الشهر، بينما سيسافر الفريق لمواجهة فياريال في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا يوم 22 فبراير.