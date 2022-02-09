حققت الصينية اليافعة إيلين غو قفزة نادرة في التزلج الحر، وأصبح النمساوي ماتياس ماير أول متزلج ألبي لدى الرجال يحرز ذهبية في 3 نسخ متتالية في الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد احتفاظه بلقب التعرج السوبر طويل أمس في أولمبياد بكين الشتوي. ومنحت غو، المولودة في كاليفورنيا من أم صينية ووالد أميركي، الصين ذهبية أول مسابقة في الهوائي الكبير ضمن التزلج الحر بعد قفزة رائعة غير مسبوقة، تضمنت 4 التفافات ونصف التفافة قبل أن تهبط وظهرها نحو منطقة الوصول.



وستشارك عارضة أزياء وسفيرة للعديد من العلامات التجارية الفاخرة في مسابقتين إضافيتين في الألعاب الحالية في التزلج الحر: سلوب ستايل (14 الجاري) ونصف أنبوب (18)، في سعيها لأن تصبح أول متزلجة حرة تحرز ذهبيات في 3 مسابقات مختلفة.



وبعد إحرازه ذهبية الانحدار (داون هيل) في سوتشي 2014 والتعرج السوبر طويل (سوبر جي) في بيونغتشانغ 2018، احتفظ النمساوي ماير (31 عاما) بلقب التعرج السوبر طويل، متقدما بفارق 4% من الثانية فقط على الأميركي المفاجأة راين كوكران سيغل والنرويجي ألكسندر أمودت كيلده.



ليديتسكا تراكم الإنجازات



وفي ألواح التزلج (سنوبورد)، احتفظت التشيكية إيستير ليديتسكا، صانعة التاريخ في الألعاب الشتوية، بلقبها في منافسات التعرج الطويل المتوازي.



أصبحت أول متزلجة تفوز بذهبيتين في رياضتين مختلفتين في الأولمبياد الشتوي عندما فازت بلقب في التزلج الألبي وآخر في ألواح التزلج في ألعاب بيونغتشانغ 2018 قبل 4 أعوام.



ونجحت أمس في المحافظة على لقبها في منافسات الـ «سنوبورد» في العاصمة الصينية على حساب النمساوية دانييلا أولبينغ.



في المنافسة ذاتها لدى الرجال، كان اللقب من نصيب النمساوي بنيامين كارل (36 عاما) على حساب السلوفيني تيم ماستناك في النهائي.



وبعد بقائه طويلا في ظل مواطنه نجم البياتلون مارتان فوركاد، أحرز كنتان فيون ماييه ذهبية الفردي 20 كلم، مانحا فرنسا أول ميدالية من المعدن الأصفر في ألعاب بكين.



ومنح كييلد نويس هولندا ذهبية جديدة في التزلج السريع على الجليد، بعد تتويجه في سباق 1500م، أمام مواطنه توماس كرول والكوري الجنوبي مينسيوك كيم.