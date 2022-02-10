حملات الأسبوع المقبل على محلات الخياطة والنوادي الصحية النسائية والتفتيش صباحاً ومساء



بشرى شعبان



قام الفريق النسائي للتفتيش على الاشتراطات الصحية التابع لمجلس الوزراء أمس بجولة على الصالونات النسائية في منطقة صباح السلام للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا ومنها وضع علامات التباعد في المحلات ووجود المعقمات وارتداء الكمامات للعاملين أو الزبائن.



وعلى هامش الجولة التي رافقت «الأنباء» خلالها الفريق النسائي، قالت م.أنوار قمبر من الهيئة العامة للقوى العاملة ان الفريق يقوم بجولات تفتيشية يومية على الانشطة النسائية، وقمنا بنحو 700 زيارة أسبوعية، وكان التركيز خلال الاسبوع الجاري على الصالونات النسائية بجميع المحافظات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والتفتيش على نظافة المكان.



وقالت قمبر: لمسنا خلال الجولات التزاما شبه كامل من اصحاب الصالونات بالاشتراطات، وكانوا متعاونين معنا وفي حال وجود اي ملاحظة كانوا يتقبلونها بصدر رحب ويقومون بتلافيها، متمنية من الجميع الالتزام وخاصة بالتباعد الجسدي.



وعن المخالفات التي سجلت خلال حملات التفتيش على الصالونات، قالت: لم نسجل أي مخالفة وتم توجيه 160 انذارا بتلافي المخالفات، ويتم منح المخالفين يومين ونقوم بإعادة التفتيش، وفي حال استمرار الوضع نقوم بتحرير مخالفة وقيمتها بين 100 و200 دينار عن كل موظف موجود في المكان.



وأكدت ان حملات الاسبوع المقبل ستكون على محلات الخياطة والنوادي الصحية النسائية ومعظم الانشطة يتم التفتيش عليها في فترتين مختلفة صباحية ومسائية.



بدورها، أوضحت الضابط القضائي في وزارة التجارة مها السعدي ان فريق الاشتراطات الصحية مكلف من مجلس الوزراء بالتفتيش على الأماكن ذات الكثافة العالية من الرواد وتشهد ازدحاما ونحن كفريق نسائي نزور الانشطة النسائية بجولات يومية وفي اي وقت وتشمل الصالونات ومشاغل الخياطة ودور السينما، ونسعى لتغطية جميع الانشطة وفي حال عدم الالتزام نحرر إنذارا مباشرا وعند استمرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة، وبفضل الله اغلب المؤسسات ملتزمة بجميع الاشتراطات.



وضم الفريق م.انوار قمبر وم.ريم الحشاش من «القوى العاملة»، والضابط القضائي مها السعدي والضابط القضائي دلال العنزي من «التجارة».