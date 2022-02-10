قتيبة الغانم: نحرص دائماً على أن يكون نمو أعمالنا موائماً لاختيارات عملائنا الأعزاء



افتتحت صناعات الغانم، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، فرعها السادس لسلسلة متاجر «صفاة هوم» للأثاث، العلامة التجارية الكويتية الخاصة بالأثاث العصري والمميز. وتم افتتاح الفرع الجديد بحلة مميزة وأسلوب عصري يتناسب مع اختيارات العملاء، من خلال التكنولوجيا وجعلها جزءا من تجربة التسوق، مع توفير تشكيلة خاصة من الأكسسوارات المنزلية الجديدة المميزة والفريدة من نوعها.



وينضم متجر «صفاة هوم» إلى مجموعة من العلامات التجارية المميزة التي تقدمها صناعات الغانم لرواد «مول العاصمة»، المعلم الجديد في قلب العاصمة الكويتية، حيث افتتحت «صناعات الغانم» في المول الجديد متجرا جديدا لسلسلة «إكسايت» في الكويت، إضافة إلى فرعين من سلسلة مقاهي «كوستا كوفي» العالمية، لتثري بذلك تجربة سكان العاصمة وضواحيها.



وفي تعليق له حول ذلك، يقول قتيبة يوسف أحمد الغانم - رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في صناعات الغانم: «يسعدنا أن تتواجد علاماتنا التجارية «صفاة هوم»، و«إكسايت» و«كوستا»، في مول العاصمة، الوجهة الجديدة والتي ستصبح حتما أحد المعالم المميزة لمدينة الكويت. افتتاح هذه العلامات التجارية يعد امتدادا لالتزامنا بتقديم تجارب ترقى لتطلعات عملائنا أينما كانوا».



وأضاف قائلا: «في بيئة عمل تتسم بالتغير سريع الوتيرة، نحرص دائما على أن يكون نمو أعمالنا موائما لاختيارات عملائنا الأعزاء، وهذا ما نأمل من تحقيقه من خلال افتتاح ثلاث علامات تجارية رائدة في هذه الوجهة الجديدة، نقدم من خلالها خدماتنا التي أصبحت جزءا أساسيا من حياة عملائنا، ولكن بأسلوب مطور ومبتكر لتقديم تجربة عميلة استثنائية لا تضاهى».



وأشاد الغانم بشركة الصالحية العقارية التي طورت مشروع مول العاصمة، لتقدم من خلاله مجموعة من المشاريع المختارة والعلامات التجارية العصرية، مشيرا إلى توافق الرؤى بين المؤسستين في تقديم تجربة عميل مميزة.



من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، بأن مشروع العاصمة هو أحدث مشاريع الشركة وأكبرها من حيث المساحة والتكلفة والمكونات، حيث يضم برج مكاتب وفندقا فئة خمس نجوم والمول الذي تم افتتاحه مؤخرا في نوفمبر الماضي، كذلك يضم مباني ملحقة ومتصلة بالمشروع تستخدم كمواقف متعددة الأدوار، ومقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 40 ألف متر مربع في قلب مدينة الكويت.



وزاد أن الشركة سخرت كافة إمكاناتها لإقامة هذا المشروع واستثمرت فيه كافة طاقتها وخبرتها الممتدة منذ سنوات في تأسيس الصروح العقارية المخصصة لتجارة التجزئة والترفيه، فقد حافظت في مشروع العاصمة على مستوى الفخامة والرفاهية الذي تقدمه لرواد مجمعات وعقارات الشركة إضافة إلى أحدث التكنولوجيا ومعايير الاستدامة، فإن مول العاصمة قد تم تصميمه ليكون امتدادا للقائمة المميزة من منشآت الشركة داخل الكويت وخارجها، بداية من مجمع الصالحية التجاري الذي تم افتتاحه في سبعينيات القرن الماضي، حيث كان الأول من نوعه في الكويت وفي مجمل منطقة الخليج.



وأكد النفيسي أن الشركة تسعى دائما إلى أن يكون مستأجروها من فئة مميزة تقدم خدمات ومنتجات مختلفة وراقية، فإن شركة الصالحية العقارية تجتذب لمشروع العاصمة الأنشطة التجارية والترفيهية الجديدة والمتطورة محليا وعالميا والتي تغطي احتياجات روادها من مختلف الأذواق والفئات، ويشير إلى أن العلامات التجارية لصناعات الغانم «صفاة هوم» و«إكسايت» و«كوستا كوفي» التي بدأت أنشطتها في مول العاصمة تشكل إضافة ملموسة للمول وتكمل باقي العلامات التجارية القوية والأنشطة البارزة التي تشغل مساحات في المشروع، وتوفر ما يحتاج اليه المتسوقون وفق أحدث الإصدارات وأكثرها طلبا وذلك مع ما يتوافق مع أهداف الشركة في أن يكون مول العاصمة وجهة فريدة لرواده وعلامة بارزة داخل مدينة الكويت.



يتميز معرض صفاة هوم الجديد بركن خاص للاطلاع على كتالوج رقمي للمنتجات الحصرية التي يوفرها المعرض، ليتسنى لزوار «صفاة هوم» اختيار التصاميم المناسبة لهم بحسب احتياجاتهم واستلهام أفكار لتأثيث منازلهم، بالإضافة إلى ركن خاص لإضافة التصاميم الشخصية لعدد من الأكسسوارات وقطع الأثاث المميزة.



توفر «صفاة هوم» وهي علامة تجارية مملوكة لشركة صناعات الغانم تشكيلة متنوعة من الأكسسوارات والمنتجات العصرية المختارة بعناية لتتناسب مع كافة الأذواق، وتضم عددا من الإكسسوارات وقطع الأثاث التي تم تصميمها من قبل فنانين ومصممي ديكور كويتيين.



أما بالنسبة لـ «إكسايت،» فإن الفرع الجديد في مول العاصمة هو الفرع الثالث والأربعون لسلسلة متاجر «إكسايت» في الكويت، ويضم تحت سقفه منتجات لأكثر من 300 علامة تجارية عالمية في مجال الإلكترونيات، والتي تشمل أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية وأكسسواراتها الحديثة.

ويتميز المتجر الحديث بتصميم عصري وفريد، يتمحور حول إتاحة الفرصة للعملاء بتجربة المنتجات بشكل تفاعلي قبل شرائها.



كما يضم المتجر الجديد منطقة خاصة لألعاب الفيديو، تم تصميم ست محطات فيها لإتاحة فرصة تجربة الألعاب والأكسسوارات المخصصة بمجال ألعاب الفيديو للعملاء، من سماعات ووحدات تحكم وشاشات ومكبرات صوت والكراسي المصممة خصيصا لضمان راحة عشاق ألعاب الفيديو، إضافة إلى أجهزة الواقع الافتراضي (Virtual Reality) التي تلاقي رواجا كبيرا عند محبي ألعاب الفيديو.

هذا وقد تم تصميم محطات ألعاب الفيديو بشكل عصري ومميز، مع الحرص على كافة عناصر الراحة للعملاء.



كما تنضم «كوستا كوفي» إلى ثلاثي العلامات التجارية العريقة التي تقدمها صناعات الغانم لرواد مول العاصمة، وذلك عن طريق فرعين لسلسلة المقاهي الشهيرة، لتقدم بذلك أفضل مشروبات القهوة المختصة والمحضرة بعناية، إضافة إلى أصناف مختلفة من المأكولات والمشروبات المبتكرة، التي تضم خيارات نباتية 100% تم طرحها لتلبية احتياجات الزبائن الغذائية وأنماط حياتهم، بالإضافة إلى المخبوزات الطازجة والوجبات الخفيفة الأخرى.