أسامة دياب



عقدت سفارة الهند لدى الكويت أول من أمس مؤتمرا صحافيا حول ميزانية الحكومة الهندية للسنة المالية 2022-2023.



وسلط السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج الضوء على الإعلانات التطلعية الواردة في الميزانية، مشيرا الى النهج المعاير الذي تبنته الهند مع خطة Aatmanirbhar Bharat «الهند المعتمدة على الذات»، وهي فكرة تضمن قوة الهند التي تعمل كمضاعف للقوة العالمية، مؤكدا على المسار التصاعدي للاقتصاد الهندي الذي يغذي الاقتصاد العالمي الآن، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين إلى المشاركة في نمو الهند.



بدورها، قامت السكرتير الأول للشؤون السياسية والتجارية بالسفارة سميتا باتيل، بعرض تقديمي سلط الضوء على المبادرات الرئيسية للميزانية.



وكانت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان قد قامت بتقديم الميزانية بالبرلمان الهندي في 1 فبراير، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 9.2%، مما يجعله أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم، والميزانية قد تضع خارطة الطريق للسنوات الخمس والعشرين القادمة للاقتصاد الهندي، والتي يطلق عليها اسم «أمريت كال»، وهي الفترة من الذكرى الـ 75 إلى 100 لاستقلال الهند التي سيتم الاحتفال بها في 2047.



وتم وضع الميزانية على 4 ركائز أساسية وهي: التنمية الشاملة، وتعزيز الإنتاجية، وانتقال الطاقة والعمل المناخي، والاستثمارات الخاصة والعامة، كما ان ميزانية هذا العام أيضا تستعيد التزام الهند تجاه جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، والتي يقودها بشكل أساسي التقدم التكنولوجي.



وحضر الحدث مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام ورجال الأعمال وأعداد كبيرة من أفراد الجالية، كما تم بثه مباشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة.