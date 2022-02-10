حريصون على استضافة الشخصيات البارزة لتعزيز التواصل وتبادل الرؤى ودعم الحوار وتنسيق الجهود

النيادي: جهود كبيرة وملموسة للملتقى في تعزيز التواصل بين الإعلاميين العرب لمناقشة القضايا المهمة



أسامة دياب



أشاد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس بالعلاقات الكويتية- الإماراتية والتي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، معربا عن سعادته لاستقبال سفير دولة الإمارات العربية لدى البلاد د.مطر النيادي في الملتقى الإعلامي العربي، بحضور شخصيات كويتية بارزة وعدد من الإعلاميين.



ووصف الخميس في تصريحات للصحافيين تلك الزيارة بالمثمرة، حيث ناقشا العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجربة السفير المهنية في الكويت خلال العام الأول كسفير لبلاده، فضلا عن سبل دعم وتعزيز التعاون الإعلامي، لافتا إلى حرص الملتقى الإعلامي العربي على استضافة الشخصيات البارزة لتعزيز التواصل وتبادل الرؤى ودعم الحوار وتنسيق الجهود.



وأثنى على جهود الإمارات والنجاحات والقفزات النوعية التي تحققها في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.



من جهته، أشاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د.مطر النيادي بجهود الملتقى الإعلامي العربي في تعزيز التواصل بين الإعلاميين العرب لمناقشة القضايا الإعلامية المهمة من قبل ممارسين وأكاديميين ومتخصصين في شتى مجالات الإعلام، والوصول إلى نتائج وحلول ومقترحات مهمة.