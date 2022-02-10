نستذكر بفخر واعتزاز التضحيات الجليلة والبطولات الكبيرة التي قدمها منتسبو الجيش في صدّ العدوان الغاشم على بلدنا الحبيب عام 1990 والمشاركة الفعّالة في حرب تحريره من يد عدوٍ غاصب في 1991



عبدالهادي العجمي



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن للوطن حقوقا على أبنائه من حماة الوطن تتمثل بعطائهم المخلص وتضحياتهم الكبيرة وبذلهم المستمر وسعيهم الحثيث للعمل والمشاركة في بنائه وتحقيق نهضته وازدهاره واستكمال مسيرة من سبق من أجياله من منتسبي الجيش الكويتي الأوفياء، ويسعدني أن أشارككم، فرحة هذه المناسبة، العزيزة على قلوبنا وقلوبكم، والتي هي محل اعتزاز وفخر لنا ولكم، فاليوم تخطون أولى خطواتكم في ميدان الشرف والكرامة والعزة، ومنبع العطاء والولاء والرفعة، الجيش الكويتي، الذي سطر أبطاله أروع صور الشجاعة والفداء والتضحية، دفاعا عن الوطن واستقراره ورفعته، وصونا لأمنه واستقلاله وعزته.



جاء ذلك في كلمة للشيخ حمد جابر العلي في حفل تخريج الطلبة الضباط من الدفعة الـ 48، والدورة التأهيلية الضباط الأولى ودورة الضباط الأطباء الأولى تحت رعاية صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بكلية علي الصباح العسكرية.



وقال وزير الدفاع للخريجين: «حافظوا على قسمكم وضعوا مصلحة الوطن والتضحية من أجله نصب أعينكم من خلال تسلحكم بالعلم والتدريب والانضباط». ونقل لهم تهنئة ومباركة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وبارك الشيخ حمد الجابر للخريجين نيلهم الثقة السامية بصدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، كما هنأ الخريجين من منتسبي الحرس الوطني «الذين يشاركوننا دائما مسيرة العطاء والبذل والتضحية لخدمة الوطن والخريجين من دولة قطر الشقيقة الذين تربطنا بهم أواصر المحبة والأخوة والمصير المشترك».



وأضاف انه «خلال الأيام المقبلة ستمر بنا ذكرى العيد الوطني الـ 61 والذكرى الـ 31 ليوم التحرير والتي نستذكر فيها بكل مشاعر الفخر والاعتزاز التضحيات الجليلة والبطولات الكبيرة التي قدمها منتسبو الجيش الكويتي في صد العدوان الغاشم على بلدنا الحبيب عام 1990 والمشاركة الفعالة والمتميزة في حرب تحريره من يد عدو غاصب في عام 1991».



وأعرب عن شكره وتقديره لمنتسبي كلية علي الصباح العسكرية من قادة وضباط ومعلمين ومدربين وإداريين على ما بذلوه من جهد وإخلاص وتفان بالعمل لإعداد وتأهيل هذه الكوكبة من الضباط الخريجين.



من جانبه، قال آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد العتيبي في كلمة له إن الكلية تحتفل بتخريج دفعة الطلبة الضباط 48 المكونة من 327 طالب ضابط منهم 313 طالب ضابط من الجيش الكويتي و10 طلاب ضباط من الحرس الوطني و4 طلاب ضباط من دولة قطر الشقيقة.



وأشار إلى الطلبة الضباط من خريجي الكليات بالدول الشقيقة والصديقة وهم طالب من الكلية الملكية البريطانية و19 طالبا من الكلية البحرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وطالبين من كلية الملك فيصل الجوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مبينا أن عدد منتسبي دورة تأهيلية الضباط الأولى 157 طالب ضابط، بينما بلغ عدد منتسبي دورة الضباط الأطباء الأولى 43 طالب ضابط.



حضر مراسم التخرج رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف أنور البرجس وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني.



وفي الختام، تم الاستئذان من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانتهاء طابور العرض العسكري، وعزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء مراسم التخرج، كما تم إهداء الوزير هدية تذكارية بهذه المناسبة.