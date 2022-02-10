استقبل رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري، ونائب الرئيس خالد زمان، وأمين السر العام أنور الحربي، ورئيس اللجنة الرياضية وعضو مجلس الإدارة خالد المطيري، والمدير الفني للرياضة إسماعيل كرم، فريق منتخب الكويت للبولينغ بمناسبة حصولهم على كأس الفريق المثالي في دوري الوزارات.



وفي هذا السياق، هنأ حمد المري المنتخب بهذا الإنجاز الذي يعد الأول للفريق بعد التوقف لسنوات، قائلا: إننا سعداء بهذا الإنجاز من خلال هذا الفوز وحصوله على الكأس.



وهنأ المري المدرب الكابتن نوري العميري، وأشاد بمجهوده في التدريب والوصول بمستوى عال للاعبين الصم، مهنئا اللاعبين عبدالناصر جراغ كابتن الفريق، وعبدالله العدواني وشكرهما على هذه الكأس. من جانبه، شكر رئيس اللجنة الرياضية خالد المطيري اللاعبين وحثهم على مزيد من التدريبات لرفع علم الكويت الحبيبة في المحافل الرياضية الوطنية والدولية.