محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد بأن تعاونية مشرف تحرص دائما على إبراز النماذج الناجحة وأصحاب التفوق الدراسي أو الرياضي أو العلمي ليكونوا قدوة للشباب في كافة المجالات، وقد قمنا بتكريم ابن منطقة مشرف وأحد مساهميها البطل محمد العوضي الذي شرفنا ببطولة دبي للتنس، ونتمنى له مواصلة النجاح في البطولات المستقبلية.



جاء ذلك خلال استقبال البطل محمد العوضي في مقر إدارة الجمعية، وتهنئته بالإنجاز الرياضي ببطولة دبي للتنس وحصوله على المركز الثالث، وعلى موقفه المشرف له بشكل خاص وللرياضة الكويتية بشكل عام، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد، ونائب رئيس مجلس الإدارة وائل المسعود، ورئيس لجنة العمل الاجتماعي د.عمر القناعي، والمدير العام عادل السريع.