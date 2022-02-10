يعقوب العوضي



أعاد العربي النظر في وضع محترفه التونسي زبير السايس، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ والجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة حامد العلي استبداله نظرا للمستوى الذي ظهر به في التدريبات اليومية وبمباراتين وديتين للفريق مع الصليبخات واليرموك.



ويواجه العربي صعوبة في التعاقد مع محترف على مستوى عال نظرا لانتصاف الموسم للدوريات الكبرى وارتباط اللاعبين بعقود موسمية كاملة مع أنديتهم، ويبحث الجهاز الفني عن لاعب دائرة محلي أيضا بغرض تدعيم الصفوف عقب إصابة وليد القلاف وابتعاده بسبب العملية الجراحية وخضوعه للعلاج الطبيعي.



إلى ذلك، قاد المدرب الوطني أحمد فولاذ الفريق في تدريبات خاصة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد مساء أول من أمس وركز على بعض الجوانب البدنية ورفع معدل اللياقة.