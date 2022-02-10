يحيى حميدان



عاد العربي من رحلته إلى الفروانية بفوز مهم على حساب مستضيفه التضامن 3-1 مساء أمس في انطلاق الجولة العاشرة من دوري «stc» الممتاز.



وارتقى «الأخضر» برصيده إلى 20 نقطة مشاركا كاظمة في صدارة الترتيب، فيما بقي «العنيد» على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الثامن. البداية لم تكن مثالية لمدرب التضامن السلوفاكي رومان بيفارنيك، بعدما اضطر إلى إجراء تبديل مبكر في الدقيقة السابعة لإصابة المدافع عامر المعتوق ودفع بسعد فؤاد عوضا عنه.



ولم تتح الكثير من الفرص للفريقين، إذ هدد «العنيد» ضيفه «الأخضر» مرتين، الأولى من التوغولي فيسو بلاكا، والثاني من لاعب منتخب كوراسوا الهولندي الجنسية أليسون هوي، ولم يتعاملا مع الكرة بشكل جيد في المحاولتين، فيما كانت محاولات العربي خجولة بسبب الدفاع القوي من جانب التضامن، إلا أن الليبي محمد صولة كسر هذا الجدار الدفاعي من مجهود فردي بعدما وصلت الكرة له من الكرواتي جوسيب كنزيفيتش، ومر صولة من فؤاد وفيصل سعيد ووضع الكرة بذكاء في شباك حارس التضامن سعود القناعي (33). وفي الشوط الثاني ابتعد الفريقان كذلك عن تشكيل الخطورة اللازمة، على الرغم من بعض التبديلات الهجومية من الطرفين.



وعزز علي خلف من تقدم العربي بهدف ثان سجله بعدما تابع الكرة التي سددها صولة وأبعدها الحارس القناعي بصعوبة (68).



وقلص التضامن الفارق عن طريق البديل يوسف العنيزان من تمريرة «على طبق من ذهب» من بلاكا (80). وأعاد البديل بندر السلامة الفارق الى هدفين بتسجيله الهدف الثالث للعربي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.