هادي العنزي



أبدى أمين السر العام في اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز سعادته بإقرار الهيئة العامة للرياضة توفير الدعم المالي للجان الإحصاء، وخاصة كرة السلة، وذلك ضمن القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن اعتماد لائحة أجور الحكام، والمراقبين، والمقيمين، والإحصائيين في جميع الألعاب، والتي صدرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، حيث اعتمد أجور الإحصائيين لكرة السلة بـ 25 دينارا عن مباراة.

وأكد الخباز في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اعتماد لجنة الاحصاء، جاء بعد عمل مدروس ومثمر استمر عامين متتاليين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، ولجنة الحكام باتحاد السلة، وسيخفف اعتماد أجور لجنة الإحصاء في الاتحاد من عبء التكلفة المالية للجنة التي كان يدفعها الاتحاد من ميزانيته الخاصة، كما أن اعتماد الإحصائيين ضمن القرار (1) لسنة 2022 من شأنه أن يسهم بتطوير كرة السلة بشكل عام، خاصة أن الإحصاء يعتمد لغة الأرقام، ما يقدم للأجهزة الفنية في كل ناد صورة دقيقة عن فرقهم والمنافسين بشكل عام، وكذلك اللاعبين كعناصر فردية، وهذا من شأنه أن يسهم بوضع حلول لمعالجة نقاط الضعف، لكل حالة على حدة، وتطويرها تاليا.

وذكر الخباز أن مجلس إدارة الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بجميع اللجان العاملة في الاتحاد، والتي من بينها لجنة الإحصاء، وسوف تقام ورشة عمل للإحصائيين في الاتحاد ابريل المقبل بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي، لأجل تحصيل إجازة دولية في الاحصاء، لافتا إلى أن في اللجنة 12 إحصائيا تجاوزوا دورة آسيوية في الإحصاء، أشرف عليها المحاضر الدولي معروف مولود، وأقيمت على هامش بطولة الخليج 2019 في الكويت.