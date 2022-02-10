ناصر العنزي



تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري stc الممتاز، حيث يستضيف السالمية برصيد 17 نقطة على ملعبه ثامر النصر بـ 9 نقاط في سعيهما لتعزيز نقاطهما. وقد خسر السماوي آخر مباراة له قبل التوقف أمام كاظمة بثلاثية، وكذلك خسر العنابي مباراته من القادسية بهدف، لذلك يدخل الفريقان مواجهة اليوم لتعويض ما فاتهما من نقاط.



ومن المتوقع أن يجري مدرب السالمية محمد إبراهيم بعض التعديلات على تشكيلته والتي سيغيب عنها الظهير الأيمن بدر جمال للإيقاف ولاعب الوسط محمد الهويدي للإصابة، حيث يتوافر لديه العنصر البديل بعدما اكتملت صفوف السالمية في الدوري، حيث يسعى إلى تعويض خسارته المفاجئة أمام السالمية بعدما اقترب من المقدمة في الجولات الماضية.



وكذلك النصر يدخل من أجل الفوز بعدما تراجع ترتيبه كثيرا في الدوري وحل في المركز السابع بعدما كانت بدايته جيدة.