مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



دخل خيطان على خط الصدارة لفرق دوري stc للدرجة الاولى بفوزه الثمين على فريق برقان 2-0 في المبارة التى جمعتهما مساء اول من امس على ملعب ستاد الصداقة والسلام، وبهذا الفوز اصبح رصيد خيطان 18 نقطة بالتساوي مع الساحل الذي حافظ على صدارة الترتيب بفارق الأهداف. وسجل هدفي خيطان كل من الصاعد حميد حمد (3) وطلال الانصاري (40)، وأضاع المحترف البرازيلي جوناثان بيريرا ركلة جزاء (37).



وعلى ستاد علي صباح السالم استعاد الجهراء توازنه بالتغلب على الصليبخات 4-1 ليرتقي الى النقطة 17، وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 5 نقاط. سجل اهداف الفائز اوسينيو سيزار ومحمد باجية وجورجي اودينيو والارجنتيني رونيرو، فيما سجل للصليبخات جورج سانتوس من ركلة جزاء.



وامتدح المنسق الاعلامي لفريق الجهراء صالح الجنفاوي الفوز العريض على الصليبخات، وقال لـ «الأنباء» ان لاعبينا تفوقوا على انفسهم ونجحوا في فرض كلمتهم منذ الشوط الاول بالالتزام بالتعليمات الفنية والروح القتالية. وقد كنا بحاجة لهذا الفوز بعد توقف عن الانتصارات لتعود الروح مجددا للاعبينا. من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا ان هذا الانتصار أسعدنا لعدة أمور، منها استمرار الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، والدخول على خط المنافسة على بطاقتي التأهل للدوري الممتاز، بالاضافة الى تألق اللاعبين الصاعدين الذين شاركوا في المباراة ومنهم من لعب للمرة الأولى مثل حميد حمد. وأشار الملا في حديث خاص مع «الأنباء» الى ان المدرب هاني الصقر قام بعمل كبير في مسألة زرع ثقافة الانتصار في عقلية اللاعبين وهو ما كان مردوده واضحا عليهم في المباريات الأخيرة.



وبين الملا أن خيطان افتقد في مباراة برقان جهود البرازيلي ويلبر ألميدا ودغيم الرشيدي لتراكم الانذارات، فيما لا يزال محمد عبيد في طور التجهيز عقب عودته من اداء الاختبارات الدراسية بمصر.