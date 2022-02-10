يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، إذ يلتقي برقان برصيد 10 نقاط مع القادسية بـ 21 نقطة في الـ 5:00، فيما يواجه التضامن برصيد 6 نقاط في المباراة الثانية مع العربي بـ 7 نقاط في الـ 7:00.



إلى ذلك، قال أمين ســــر الاتحاد عبدالله الغريــــر انه ستتم إعادة إجراء قرعة البطولة الخليجـــية الـ 38 للأنديــــة المقــــرر إقامتها في البحرين من 4 حتى 13 مارس المقبل، عقب اعتذار فريق النصــــر الإماراتي عن عدم المشــــاركة في البطـــولة، ودخــــول الأهلي السعودي بدلا من الممثــــل الآخر الهــلال.



وأشار الى ان الموعد الجديد للقرعة الأحد المقبل 13 الجاري عن بعد «أونلاين» تحت إشراف الاتحاد البحريني للعبة وحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة وهي الأهلي البحريني المضيف، والقادسية الكويتي، والشرطة القطري، والكامل والوافي العماني، والأهلي السعودي.