توج الذلول «صبر» العائدة لهجن الشحانية من قطر مساء امس بالسيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في أهم وأغلى اشواط بطولة الكويت الدولية الـ 20 لسباقات الهجن وذلك في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت على مدى ستة أيام.



وأعرب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن تشرفه بحضور اليوم الختامي لهذه البطولة وتسليم السيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير لمالك الهجن الفائز بهذا السباق الكبير، مهنئا جميع الملاك الفائزين في جميع سباقات البطولة.



وقال الموسى في تصريح إن هذا الملتقى التراثي الرياضي يجسد الأصالة التي تتميز بها المنطقة الخليجية والعربية وتعمل على تعميق أواصر الأخوة والمحبة بين شعوبها، مشيدا بالتنظيم المميز لنادي سباقات الهجن للبطولة التي حظيت بمتابعة جماهيرية لافتة.