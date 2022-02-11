ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة العاشرة لدوري stc الممتاز بإقامة مباراتين ستحددان شكل الصدارة بعدما اتسعت رقعة المنافسة، ويلتقي في المباراة الأولى كاظمة برصيد 20 نقطة مع الفحيحيل بـ 9 نقاط على ملعب نادي الشباب، وفي المباراة الأخرى يستضيف القادسية بـ 19 نقطة على ملعبه محمد الحمد الشباب برصيد 7 نقاط.



ويدخل الفريق الكظماوي من أجل الفوز كي يتصدر الترتيب منفردا بعدما ازدحمت المقدمة بالمتنافسين، ويفتقد البرتقالي اليوم مهاجمه الهداف شبيب الخالدي بسبب الايقاف ومثله مبارك سعيد في خط الوسط، وقد دعم كاظمة صفوفه بالمحترفين الأردني يوسف ابو جلبوش والجزائري جمال الدين شتال، اللذين سيضيفان قوة لخط الوسط، كما ان مدرب البرتقالي داركو حريص جدا في اختياراته للتشكيلة الأساسية حيث تتوافر لديه العناصر الجاهزة لسد أي نقص، ولا شك ان فوز البرتقالي اليوم سيعزز كثيرا من صدارته، اما الفحيحيل فقد تحسن ترتيبه بعد ما تمكن من الفوز في آخر مباراة على اليرموك ولكن المهام الصعبة بانتظاره وعليه تجاوزها.



وفي المباراة الأخرى، فإن القادسية مطالب بالفوز والدخول في المنافسة على الدوري بعدما أقصي مبكرا من بطولة سمو ولي العهد على يد السالمية، لذلك سيجمع كل قواه في بطولة الدوري التي غاب عنها في المواسم الأخيرة.



ويعول مدرب الأصفر خير الدين مضوي على عناصر الخبرة في فريقه للبقاء ضمن دائرة المنافسة، أما الشباب فهو في المركز قبل الأخير ومازال مهددا بالهبوط إن لم يسرع في تعديل وضعه.



تعادل الكويت واليرموك



وفي مباراة أول من أمس سقط الكويت في فخ التعادل 1-1 مع اليرموك الذي افتتح التسجيل عبر مهاجمه الغواتيمالي ماركو ليونيل «45» ثم تعادل الأبيض بواسطة التونسي طه الخنيسي «48» وأصبح رصيد الكويت 20 نقطة واليرموك 4 نقاط.