هادي العنزي



أصبح الصربي دراغان ثالث مدرب يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء هذا الموسم، وذلك بعدما تعاقدت معه إدارة النادي خلفا للمدرب الوطني سعد الضامر، والذي جاء بديلا للمدرب التونسي منعم عون. وسيتولى دراغان مهمة قيادة «الجهراوية» خلال القسم الثالث للدوري الممتاز لكرة السلة، والدور النهائي «بلاي أوف» الحاسم على اللقب.



وتأمل إدارة النادي أن يأخذ دراغان بيد الفريق، للمنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى للدوري، خاصة أن الفريق شهد تراجعا ملحوظا في نتائجه في القسم الثاني، ويحل الجهراء ثالثا خلف الكويت وكاظمة قبل انطلاق القسم الثالث الأحد المقبل.



‏إلى ذلك، أنهت إدارة الجهراء تعاقدها مع نجم منتخب لبنان وائل عرقجي بالتراضي، وتعاقدت مع اللاعب الأميركي شاني ريكتور ليكون المحترف الثاني بالفريق إلى جانب التونسي صالح الماجري.