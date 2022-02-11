مبارك الخالدي



أثنى عضو مجلس ادارة النادي العربي ورئيس جهاز الكرة علي مندني على سرعة تأقلم اللاعبين المحترفين مع عناصر فريق الاخضر. وأضاف عقب الفوز على فريق التضامن ٣-١ في المباراة التي جمعتهما اول من امس في افتتاح منافسات القسم الثاني من دوري stc الممتاز، انه يحسب للاعبي العربي اللعب بروح الفريق الواحد والاسرة الواحدة وهذا ما اتاح للمحترفين سرعة الانسجام مع بقية اللاعبين وهو نتاج عمل مجلس الادارة والجهاز الفني، الأمر الذي يبعث على الراحة لدى الجهاز الفني ويوسع من خيارات المدرب في التعامل مع ظروف المباريات.



وأكد مندني ان المباراة كانت صعبة جدا امام منافس ليس بالسهل وكونها انطلاق القسم الثاني من البطولة، كما ان بطولة الدوري تمر بمنعطف ومرحلة مهمة وهى تجميع النقاط دون النظر الى المستوى الذي قد يتصاعد او يتراجع بحسب الظروف لكن الاهم في كل الاحوال هو الفوز.



وحول مواجهة القادسية في الجولة المقبلة، قال ان القادسية فريق كبير وعنيد ويمتلك آمالا في المنافسة وهو احد فرسانها وتم تدعيم صفوفه مؤخرا بمحترفين، ومواجهات الاخضر والاصفر ذات طابع خاص ولا شك ان الفريق الافضل هو الذي سيفوز في المباراة التي نتمنى ان تظهر بشكل يرضي جماهير الكرة الكويتية.



من جانب آخر، التقى وفد من النادي بوزيرة البلدية د.رنا الفارس أمس، وذلك اثر القرار الصادر بوقف الاستثمار في الأندية بمناطق السكن الخاص والنموذجي. ووعدت الفارس بتذليل جميع العقبات، مؤكدة انها قامت بتشكيل لجنة من عدة جهات لدراسة أي قصور في ملف الاستثمار الرياضي.