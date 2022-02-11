ناصرالعنزي

خطف السالمية فوزا صعبا، وفي دقيقة قاتلة، من النصر وخرج فائزا بهدف نطيف من ركلة جزاء نفذها نايف زويد بنجاح في الدقيقة "90"، وذلك في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال10 لدوريstc الممتاز، وبتلك النتيجة أصبح للسماوي "20" نقطة، فيما بقي النصر على نقاطه ال"9"، لتشتد المنافسة على الصدارة بعد دخول السالمية بعشرين نقطة متساويا مع الكويت والعربي وكاظمة.

ويتحمل حارس النصر محمد الحسينان المسؤولية عن الهدف حيث تسبب في ركلة جزاء في وقت حرج في كرة عادية مشتركة مع نايف زويد لا تستدعي اعاقته، حيث كان النصر في حالة جيدة ومنع خطورة الخصم وهدد مرماه وقدم لاعبوه مباراة مثالية، وكانوا أحق بنقطة واحدة بدلا من فقدان النقاط الثلاث لولا غلطة الحارس وسوء الحظ.

أما السالمية فقد حالفه الحظ في ركلة الجزاء بعدما عجز عن الوصول لمرمى خصمه طويلا رغم وجود المهاجمين جمعة سعيد وفابيانو وخلفهما مبارك الفنيني وحسين الموسوي، ورد القائم كرة قوية سددها الأخير "70"، ومع دخول البديل نايف زويد سجل هدف الفوز الذي جلب لفريقه نقاطا ثمينة للغاية. أدار المباراة الحكم سعد الفضلي واحتسب ركلة جزاء صحيحة للسماوي.