عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر عقب مواجهة الكويت (1-1) في الجولة العاشرة من دوري stc الممتاز اول من امس ان التعادل الذي حققه فريقه لم يكن سهلا أمام الوصيف وفريق كبير ولديه إنجازات، لكننا أظهرنا تميزا في الجانب التكتيكي وخطفنا نقطة، لأن المنافس قدم مباراة مميزة لكن الانضباط الذي التزمنا به جاء لنا بنقطة من «فم الأسد».



وأكد حيدر أن الفريق يجب ألا يتوقف عند هذا التعادل، وعليه الاستمرار بحصد النتائج الإيجابية لتحقيق الأهداف التي يعمل عليها منذ بداية الموسم، لذلك يجب العمل بكل جهد في التدريبات وتطبيق ما نعمل عليه في المباريات الرسمية خصوصا في مسألة تصحيح الأخطاء.



من جانبه، اعتبر نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة أن فقدان نقطتين بالتعادل مع اليرموك 1-1 ضمن الجولة العاشرة من دوري «stc» الممتاز لن يكون نهاية المطاف، فلاتزال هناك 24 نقطة متاحة لنا في المتبقي من المباريات، وعلينا التركيز وعدم التفكير في الماضي. وبين أن الجهاز الإداري يدعم قرارات المدرب التونسي نبيل معلول في اختياراته للتشكيلة الأساسية، وقال: «صحيح كان لدينا بعض الأسماء المميزة في دكة الاحتياط مثل أحمد الزنكي الذي أطالب شخصيا بتواجده في المنتخب الوطني أساسيا، وكذلك يوسف ناصر وإبراهيم كميل، ولكن من جانب آخر من كان موجودا في الملعب مثل التونسي طه ياسين الخنيسي وفيصل زايد والإسباني جاي ديمبلي وعبدالمحسن التركماني وجميعهم لديهم الخبرة والإمكانات، وبالنهاية المدرب أمامه اختيار 11 لاعبا فقط».



وأوضح عقلة أن «الأبيض» افتقد أمام اليرموك طلال الفاضل لتراكم الإنذارات وسامي الصانع لحصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية، وعلي حسين بسبب المرض.