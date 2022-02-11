أسامة المنصور



انطلقت أمس الخميس الجولة الرابعة لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة 2022 ، وتقام هذه الفعالية بتنظيم من نادي البحرين لسباقات السرعة (BDRC) والاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية. وستشهد هذه الجولة مشاركة نخبة من أبطال الكويت والخليج.



وكانت أحداث الجولة الرابعة قد انطلقت الثلاثاء من خلال فعالية الاختبار والتجهيز لكل المشاركين، والبالغ عددها 13 فئة، موزعة على فئة السيارات والدراجات النارية، على أن تنطلق مساء اليوم التصفيات المؤهلة للسباق الرئيسي الذي سيقام على مضمار حلبة البحرين اليوم الجمعة. وبحسب التعليمات الصادرة من المنظمين منذ انطلاقة الجولة الأولى لهذا الموسم، فإن المشاركة والحضور سيقتصران على الحاصلين على التطعيم والمتعافين من كوفيد-19، ويجب تقديم ما يثبت ذلك من خلال إبراز شهادة التطعيم أو التعافي. في السياق نفسه، أكد المنظمون أن المنافسة ستتوزع بين فئة والتي تتمثل في فئة (البرومود- كومبتشن 4.5 ـ البرو 9.5 ـ آوت لو 6 سلندر ـ آوت لو 4 سلندر ـ الاندكس 7.5 ـ الاندكس 8.5 ـ الاندكس 9.0 ـ الاندكس 10.0)، أما فئات الدراجات النارية فستكون (الستريت فايت 9.5 ـ الاندكس 8.5 ـ البرو ستريت ـ الآوت لو).



من جانبه، أكد بطل الدراجات النارية بدر بن عيدان لـ «الأنباء»، أن المنافسة ضمن فئة الدراجات النارية تحديدا لن تكون سهلة قياسا لحجم المشاركة التي تتميز بها فئة الدراجات، فهناك نخبة من أبطال اللعبة سواء على مستوى الكويت ودول الخليج، والجميع يسعى لنيل لقب هذه الجولة، على اعتبار أن هذا الموسم سيشهد خمس جولات. ونحن اليوم نعيش أحداث الجولة الرابعة، والكل يجتهد لجمع أكبر عدد من النقاط، وهذه الجزئية لن تتحقق الا من خلال التجهيز الجيد والاستعداد المسبق على صعيد الأداء الميكانيكي للدراجة أو من خلال الإعداد البدني للدراج.