تختتم مساء اليوم مسابقات رابطة هواة الكرة «SFL»، حيث يحسم لقب دوري الدرجة الاولى عندما يلتقي المتصدر «سلبريت» مع «مبخر»، والوصيف «البلوز» مع «سوكر الجسار» عند الساعة الـ 5:50 على ملاعب جمعية الإصلاح في منطقة الروضة.



وتقام المباراة النهائية لمسابقة كأس «زين» بين «سوكر الجسار» و«مبخر» عند الساعة الـ 7.



هذا، وأكد رئيس «SFL» عمر الأنصاري أن الرابطة لمست رضا كبيرا من جانب الفرق المشاركة في مسابقات «SFL» وهذا ما اتضح من خلال وصولنا لنسبة تسجيل بلغت 80% من الفرق في مسابقات الموسم المقبل، مشيرا الى أن آلية التسجيل موجودة في حساب الرابطة «sfl_kw» عبر «الانستغرام».