أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية الكويتية تعتزم إنشاء مركز جديد لمساندة تكنولوجيا المعلومات ليكون مسؤولا عن كل المواقع التابعة للشركة في المصافي ومحطات الوقود ومستودعات المواد البترولية، مشيرة الى أن الكلفة المالية للمشروع تبلغ نحو 8.2 ملايين دينار، والتي تم تقديمها من اقل الشركات في العروض المالية.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات يشمل خدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول والأجهزة الطرفية وملحقاتها لكل مواقع شركة البترول الوطنية الكويتية.



وذكرت أن 4 شركات محلية تقدمت بعروضها المالية للمشروع وتقوم حاليا «البترول الوطنية» بدراسة العطاءات.