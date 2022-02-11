عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول لعام 2022، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمقر«الغرفة»، حيث ناقش عددا من المواضيع، التي تضمنت التشكيل الجديد لمجلس الأمناء والتعاون مع الاتحادات المهنية والعلاقة الاستراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكذلك المنح الدراسية لعام 2022.



وقد استهل رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي الحديث بتهنئة أعضاء المجلس وتمنى لهم التوفيق في عملهم، مؤكدا على دور المجلس المهم في تحديد استراتيجيات ومسار مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير لتحقيق أهدافه ودوره في خدمة المجتمع والقطاع الخاص بشكل رئيسي.



واستعرض المجلس بإيجاز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2021، حيث بلغت 62 برنامجا شارك فيها 1166 مشاركا من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد، وتمنى المجلس لإدارة المركز التوفيق بخطته التشغيلية لعام 2022 والتي سيكون فيها تحديات نوعية تتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق النتائج المرجوة.



وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه بسبب القيود والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا سيستمر المركز بتقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، وذلك تعزيزا لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه.



وفي إطار العلاقة بين مركز عبدالعزيز الصقر مع الاتحادات المهنية تم التطرق الى الاجتماعات التي تمت بين إدارة مركز الصقر وبعض الاتحادات المهنية والتأكيد على حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بانعقاد هذه الاجتماعات للتشاور ومناقشة احتياجات الاتحادات للتدريب والتطوير والنهوض بقدرات العاملين بالشركات الأعضاء بتلك الاتحادات مع إيجاد آلية فاعلة للتعاون مع مركز الصقر يتم من خلالها تقديم الدورات المتخصصة وورش العمل وشهادات مهنية دولية والتي تتناسب مع احتياجاتهم.

وقد أثنى مجلس الأمناء على هذه الجهود وأكد على أهميتها.



كما استعرض المجلس آخر التطورات بخصوص قائمة الجامعات ذات التصنيف العالي للتخصصات المختارة من قبل مجلس أمناء المركز والتي تم إرسالها «للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم».