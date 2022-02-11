أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 د.ك لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 د.ك. لكل منهم.



وبالنسبة للفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: مريم قيس صالح التميمي، عبدالعزيز محمد حمود العنزي، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق، محمد حسان علي، رغد فايز فالح العازمي.



والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء Bloom بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصوصا للشباب.