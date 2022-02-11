الشيخ محمد آل ثاني: حققنا نتائج ممتازة خلال 2021.. مع تحسن نشاط السوق

عبدالعزيز البابطين: «Ooredoo الكويت» حققت قفزات نوعية بعالم التكنولوجيا



أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» عن نتائجها المالية لسنة 2021، حيث حققت المجموعة قفزة بصافي أرباحها بلغت 468% لتصل إلى 19 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 3 ملايين دينار أرباحا للفترة نفسها من 2020.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن القفزة الكبيرة بالأرباح استمد دعما قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من «Ooredoo الكويت»، وتونس والجزائر وفلسطين والمالديف، وقد ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5% لتصل إلى 208 ملايين دينار لسنة 2021، مقارنة بـ 197 مليون دينار في 2020.



وأشارت إلى أن الإيرادات الموحدة ارتفعت لتصل إلى 602 مليون دينار لسنة 2021، مقارنة بـ 593 مليون دينار في عام 2020، وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والنمو الصحي في تونس والإيرادات القياسية في فلسطين والأرقام القوية في الجزائر بالعملة المحلية.



وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 38 فلسا لسنة 2021، مقارنة بـ 7 فلوس للسهم الواحد في 2020، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد مع مراعاة موافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2022.



نتائج ممتازة



في هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني «أعلنت Ooredoo عن تحقيق مجموعة ممتازة من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع تحسن نشاط السوق نتيجة لتخفيف ورفع القيود المفروضة بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا في عدد من أسواقنا الأساسية، كما لمسنا زيادة واضحة في ثقة العملاء بأعمال الشركة بسبب التزامنا المستمر بتوفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي أضاف دعما إضافيا لأدائنا القوي خلال السنة».



وأضاف أن الإيرادات الموحدة للشركة سجلت زيادة طفيفة، حيث بلغت 602 مليون دينار في 2021، مقارنة بـ 593 مليون دينار في 2020، بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34%.



وقال انه في الكويت واصلت الشركة التركيز على تحسين كفاءة التكلفة والتحول الرقمي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% وتحسين هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29%.



وفي تونس، ارتفعت الإيرادات بنسبة 5%، وفي الجزائر أعلنت الشركة عن تحقيق أرقام جيدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% بالعملة المحلية، أما في فلسطين فقد أعلنت الشركة عن تحقيق زيادة بنسبة 9% في الإيرادات التي بلغت 33.8 مليون دينار وزيادة في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% تعزى بشكل رئيسي إلى الفعالية التشغيلية للشركة.

ومع تحسن سوق السياحة، حققت الشركة في المالديف ارتفاعا بنسبة 2% في الإيرادات، وارتفع عدد عملائنا هناك إلى أكثر من 368 ألف عميل.



واختتم آل ثاني حديثه قائلا «نحن متفائلون بشأن أعمالنا في 2022 مع استمرارنا في التركيز على تعزيز محفظة منتجاتنا وعلى إطلاق ودعم مبادرات تحسين كفاءة التكلفة بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائنا في كافة الأسواق التي نعمل فيها».



قفزات نوعية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى «Ooredoo الكويت» عبدالعزيز البابطين «تأثر أداء الشركة بشكل عام في Ooredoo الكويت نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال عام 2021.

وعلى الرغم من ذلك، وعلى ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والتي صاحبها استقرار أسعار النفط، شهد التعداد السكاني ارتفاعا طفيفا».



وأوضح البابطين أنه نتيجة لذلك، شهدت الشركة ارتفاعا في الأرباح بواقع 210.5 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فيما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18%، مما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29%، بزيادة من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف البابطين «حققت شركة Ooredoo الكويت قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يشار إليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».



وختم البابطين حديثه قائلا «مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا».



تحول رقمي وتنمية مستدامة



استكمالا لمسيرة التحول الرقمي وانطلاقا من استراتيجيتها المعنية بتقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية لعملائها على الدوام، اعتمدت شركة Ooredoo تطبيق «هويتي»، تطبيق مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبشكل رسمي وذلك على جميع قنوات البيع الرسمية في الشركة سواء كانت الأفرع المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو المتجر الإلكتروني أو من خلال تطبيق MyOoredoo.

وبذلك، تكون Ooredoo أول شركة اتصالات تعتمد التطبيق رقميا وفي جميع قنوات البيع في البلاد.



توافر خاصية شراء شريحة الـ «eSIM» أونلاين



أعلنت Ooredoo أيضا عن إتاحة خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية eSIM عبر الإنترنت دون الحضور الشخصي إلى أفرع الشركة وعن طريق تطبيق «هويتي» وتطبيق My Ooredoo، وهي بذلك تكون أول شركة اتصالات في الكويت والمنطقة تمنح مثل هذه الخاصية.



الشبكة الأسرع في الكويت



في إنجاز آخر يضاف لرصيد انجازات «Ooredoo الكويت»، حصدت شركة Ooredoo على جائزة «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.



«Ooredoo الكويت».. التوسع بالمنتجات والخدمات الرقمية



عززت Ooredoo الكويت من شبكة الجيل الخامس وتوسعت رقعتها خلال نفس المدة، فيما تواصل الشركة جهودها والتزامها نحو عملائها بمنحهم أكثر الخدمات والمنتجات ابتكارا علاوة على تعزيز تجربتهم الرقمية.

فيما أثمرت تلك الجهود بحصول Ooredoo الكويت على الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق من جوائز ستيفي العالمية وذلك تكريما للتطبيق المبتكر MyOoredoo، فيما حظيت في نفس الوقت على الجائزة البرونزية لأفضل برنامج لمتطوعي المسؤولية الاجتماعية لعام 2021.



تجدر الإشارة إلى أن شركة Ooredoo واصلت تحقيق نجاحات متميزة خلال عام 2021 من خلال تطوير شراكات استراتيجية وبناء علاقات تساعدها على فهم عوامل التغيير في سلوك العملاء بشكل أفضل وتحقق لها التفوق والتميز في خدمة العملاء.



ومن الشراكات اللافتة لهذا العام، شراكتها مع بنك الكويت الوطني، البنك الأول محليا ومن بين أفضل 10 بنوك في الكويت، حيث وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في ابتكار وتقديم المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لعملائهما على حد سواء.

وجاءت هذه المذكرة إيمانا من الشركتين بضرورة دفع عجلة الابتكار في تقديم حلول رقمية متكاملة تثري حياة عملائهم الرقمية وتنمي اقتصاد الدولة وتحقق المزيد من التقدم والنمو على جميع الأصعدة.

كما وقعت شركة Ooredoo اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، المزود الرائد لخدمات وحلول الاتصالات العالمية، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات الاتصال المدار والخدمات الصوتية وحلول مركز الاتصال، فضلا عن خدمات حلول الأمن السحابي والخدمات الاستشارية.



تونس.. 5% نمو الإيرادات إلى 134 مليون دينار



ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لسنة 2021 لتصل إلى 134 مليون دينار مقارنة بـ 127.7 مليون دينار لسنة 2020. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 51.8 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 54.7 مليون دينار في سنة 2020.



وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo تونس إلى 6.9 ملايين عميل بسبب تغيير منهجية إبلاغ «Ooredoo تونس» عن قاعدة عملاء الدفع المسبق من تعريف دورة الحياة الأصلية إلى تعريف نشاط الشبكة خلال 90 يوما للتوافق مع منهجية مشتركة عبر مشغلي الهاتف المحمول داخل الدولة.

وقد أدى هذا التغير إلى انخفاض في قاعدة العملاء المبلغ عنها بحوالي 1.2 مليون بدون أي تأثير على البيانات المالية المعلنة.

الجزائر.. 12.8 مليون عميل



سجلت الأعمال في الجزائر أرقاما قوية على الرغم من استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري، الذي انخفض بنسبة 8% على أساس سنوي. وقد بلغت الإيرادات 188.5 مليون دينار في عام 2021. وقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 8%.



وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% لتصل إلى 65.1 مليون دينار في عام 2021 مقارنة بـ 62.6 مليون دينار من عام 2020.

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 12.8 مليون عميل في عام 2021 مقارنة بـ 12.5 مليون عميل للفترة نفسها من عام 2020.



فلسطين.. 9% قفزة بالإيرادات إلى 33.8 مليون دينار



ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 33.8 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 31.2 مليون دينار لعام 2020.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 17% إلى 12.3 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 10.5 ملايين دينار لعام 2020 وذلك من خلال الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية.

وقد ارتفعت قاعدة عملاء «Ooredoo فلسطين» بنسبة 5% لتصل إلى 1.4 مليون عميل لسنة 2021 مقارنة بـ 1.3 مليون عميل في عام 2020.



المالديف.. 17.2 مليون دينار إجمالي الدخل



سجلت «Ooredoo المالديف» ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 35 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 34.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17.2 مليون دينار لسنة 2021 مقارنة بـ 17 مليون دينار لعام 2020، وتقدم «Ooredoo المالديف» الآن خدماتها لما مجموعه 368 ألف عميل.