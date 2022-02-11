قالت الشركة الوطنية لخدمات الطيران «ناس»، إنها قدمت عرضين للاستحواذ على شركة جون مينزيس بي ال سي «مينزيس»، حيث قدمت العرض الأول بتاريخ 17 يناير 2022 لتملك كامل رأس المال المصدر أو الذي سيتم إصداره لشركة مينزيس بسعر عرض قيمته 460 بنسا للسهم، وقد تم رفض هذا العرض من قبل مجلس إدارة شركة مينزيس بتاريخ 26 يناير 2022.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه تم رفض العرض الثاني أيضا من قبل مجلس إدارة شركة مينزيس، بتاريخ 2 فبراير 2022 وهو العرض النقدي المحسن المحتمل بسعر 510 بنسات للسهم، ممثلا قيما إضافية بالنسب التقريبية التالية، أعلى بنسبة: 76% على سعر الإغلاق للسهم بقيمة 290 بنسا للسهم الخاص بشركة مينزيس بتاريخ 2 فبراير 2022، وبنسبة 68% على متوسط سعر سهم شركة مينزيس المرجح لمدة 30 يوما والذي بلغت قيمته 304 بنسات للفترة المنتهية في 2 فبراير 2022.

وترى شركة ناس أن عرضها النقدي المحسن المحتمل بقيمة 510 بنسات للسهم يمثل فرصة مقنعة للمساهمين من أجل تحقيق القيمة الكاملة لاستثماراتهم النقدية.



وتعد شركة ناس واحدة من مزودي خدمات الطيران المتنامية بسرعة في القطاع، ومع حضورها فيما يزيد على 55 مطارا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فهي تتمتع بفهم متعمق لحركة قطاع الطيران والفرص والتحديات التي تواجهها باعتبار أن هذا القطاع قطاع يتعافى من الجائحة.



فضلا عن ذلك، تعتبر شركة ناس جزءا من مجموعة شركة أجيليتي للمخازن العمومية والتي مثلت على مدار 20 عاما واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية في كل أنحاء العالم، وتعتبر لاعبا عالميا ورائدة في الأسواق النامية من خلال أنشطة الخدمات اللوجستية المتنوعة والمشاريع التكنولوجية وواحدة من أكبر الملاك الخاصين والمطورين للمخازن ومجمعات الصناعات الخفيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.



وفي هذا السياق، قال المدير العام التنفيذي للمجموعة في شركة ناس حسن الحوري: «لقد قدمنا عرضا مغريا، ونحث مساهمي مينزيس على التفكير فيه بعناية، حيث إن عرضنا يمثل قيمة إضافية بنسبة 76% على سعر أسهم شركة مينزيس منذ أسبوع».



وأضاف، بالقول: «من وجهة نظرنا، فإنه من غير المرجح أن تتغير أسس شركة مينزيس والقطاع ككل بشكل كبير، على الرغم من الإجراءات الخاصة بتخفيض التكاليف من قبل شركة مينزيس، ولنكن واضحين حتى مع تعافي قطاع السفر الجوي، ستعمل شركات الطيران على احتواء التكاليف جنبا إلى جنب مع مزودي خدمات المطارات».



وتعتبر شركة ناس مستثمرا منظما مع سجل حافل بالنمو، وحتى خلال جائحة كورونا في كل أنحاء العالم التي تسببت بأضرار جسيمة في القطاع. وتعتبر شركتنا واحدة من أسرع شركات خدمات المطارات نموا وأنجحها في الأسواق الناشئة، ولدينا فريق قيادي من ذوي الخبرة.



4 حالات تسمح لـ «ناس» بتعديل شروط عرضها



وفقا للقاعدة 2.5 من القانون، تحتفظ شركة ناس بالحق في تقديم أشكال مختلفة من المقابل أو مزيج أو تركيبة مختلفة من المقابل في أي عرض وتغيير هيكل المعاملة، وتحتفظ شركة ناس أيضا بالحق في تعديل شروط أي عرض (بما في ذلك تقديم العرض بقيمة أقل)، وذلك في الحالات التالية:



1- توصية أو موافقة مجلس شركة مينزيس.



2- إذا أعلنت شركة مينزيس عن أي أرباح أو أي توزيعات أخرى أو إعادة قيمة للمساهمين، أو أفادت بذلك أو سددت ذلك، بعد تاريخ هذا الإعلان، تحتفظ «ناس» بالحق في إجراء تخفيض مكافئ في شروط عطائها.



3- بعد إعلان شركة مينزيس عن إجراء معاملة تعهد بسداد الديون بموجب القانون.



4- إذا أعلن طرف ثالث عن نية أكيدة لتقديم عرض لشركة مينزيس بسعر أقل من المشار إليه أعلاه.



وفقا للقاعدة 2.6 (أ) من القانون، يتعين على شركة خدمات الطيران الوطنية في موعد أقصاه الساعة 5 مساء (بتوقيت لندن) في 9 مارس 2022، إما أن تعلن عن نية مؤكدة بتقديم عرض لشركة مينزيس وفقا للقاعدة 2.7 من القانون أو أن تعلن أنها لا تنوي تقديم عرض لشركة مينزيس.



وفي هذه الحالة، سيتم التعامل مع الإعلان على أنه تصريح تنطبق عليه القاعدة 2.8 من القانون، وسيتم تمديد هذا الموعد النهائي فقط بموافقة شركة مينزيس ولجنة الاستحواذ وفقا للقاعدة 2.6 (ج) من القانون، كما يتم الإدلاء بإعلان آخر بحسب الاقتضاء.