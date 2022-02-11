علي إبراهيم



نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية امس، فعاليات معرض التوظيف الخاص بالشركة والمقام في المقر الرئيسي للشركة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 12 الجاري.

وبهذا الصدد، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الخطوط الجوية الكويتية محمد الفواز: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تستقطب عددا من المواهب الواعدة من الشباب والشابات الذين لديهم طموحات عالية بأن يمثلوا الخطوط الجوية الكويتية على متن طائراته، ونحن سعداء لمشاهدة هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين والذي يعكس سمعة الطائر الأزرق كشركة عريقة ذات تاريخ زاهر يمتد لعشرات السنين، حيث إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم عوامل النجاح لأي شركة وتقدمها».



وأضاف قائلا: «إن تنظيم هذا المعرض يأتي أيضا ضمن سعي الشركة لتحقيق أهدافها المرجوة في تنفيذ خططها التوسعية خاصة بعد إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة، لذا نحتاج اليوم لمثل هذه المواهب والإبداعات التي يشرفنا أن تنضم لفريقنا المتميز وليكونوا جزءا أساسيا من طواقم رحلاتنا التي تجوب العالم في أكثر من 40 وجهة لنختار منهم من يمتلكون الطموح والإمكانيات العالية، وستقوم الخطوط الجوية الكويتية بتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا خير سفراء للطائر الأزرق في كل بقاع العالم».



وأوضح الفواز أن الهدف من هذا المعرض يكمن في توظيف الكفاءات الشابة الكويتية وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية والمحلية تحت الأوضاع الراهنة بعد للجائحة علاوة على ذلك التزام الخطوط الجوية الكويتية بالمساواة بين الجنسين، معربا عن بالغ تمنياته بالتوفيق للجميع.



من جانبه، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وائل الحساوي: «إن الخطوط الجوية الكويتية اليوم تسعى لأن تكون إحدى أهم الجهات الرائدة التي تجتذب المواهب والكوادر البشرية الذين يمتلكون الدافع لينضموا إلى فريقنا ويساهموا بشكل كبير في نهوض الطائر الأزرق ووصوله إلى أفضل مستويات التميز خصوصا أن الخطوط الجوية الكويتية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور في تقديم خدمات متنوعة لعملائها الكرام».