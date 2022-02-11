أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن طرح وثيقة «رعاية»، وهي وثيقة تأمين صحي للعمالة الوافدة والمقيمة العاملة في القطاع الأهلي في الكويت ممن بلغ عمر الـ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون أو ما يعادلها من شهادات.



وقالت المجموعة في بيان صحافي، إنه بعد الاجتماع والتعاون مع وحدة تنظيم التأمين والهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد الكويتي للتأمين، قامت باستحداث هذه الوثيقة والتي تعتبر موحدة وإلزامية لمنح أو تجديد أو تحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لهذه الشريحة في الكويت.



وبالحديث عن أبرز مزايا الوثيقة، تشمل وثيقة «رعاية» تغطيات ومنافع تأمينية لحامليها حتى 10 آلاف دينار للسنة التأمينية الواحدة، والتي تبدأ مع نفس تاريخ بدء الإقامة الجديدة، وتشمل كذلك عدة مزايا لحامليها، أبرزها: منفعة الإقامة داخل المستشفى لغاية 8 آلاف دينار، منفعة العلاج في العيادات الخارجية لغاية 1500 دينار، منفعة العلاج العادي للأسنان لغاية 500 دينار، وبإمكان حاملها الاستفادة من جميع البرامج والعلاجات داخل الكويت ضمن شبكة طبية واسعة معتمدة ومميزة.



وفيما يخص إصدارها، باستطاعة الشخص الراغب في إصدار هذه الوثيقة بكل سهولة زيارة أحد فروعنا المنتشرة في الكويت، مع صورة من البطاقة المدنية وإذن العمل ورقم هاتف نقال لدفع الرسوم واستلام نسخة من الشهادة بعد إصدارها.