هادي العنزي



استقبل وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد والأمين العام للاتحاد د.أحمد الحمدان، حيث تم استعراض استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025، وخطة عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية وما تم تنفيذه بالإضافة الى مناقشة آخر استعدادات الاتحاد في تنظيم دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي الأولى والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 الى 31 مارس المقبل بمشاركة 11 مؤسسة تعليمية جامعية وتتضمن 7 ألعاب رياضية للبنين والبنات.



من جانبه، أكد المقصيد أن الوزير الموسى أبدى دعمه لكل أنشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة لما فيه صالح ابنائنا الطلاب والطالبات والشباب الرياضي لتنمية مواهبهم.



وقال انه تم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية لكل أنشطة للاتحاد المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وأطلعنا الوزير على ما تم تنفيذه في مراكز التدريب والأكاديميات التي تم تفعيلها بالمحافظات الست للألعاب الجماعية والفردية للفئتين البنين والبنات.



وبين المقصيد أن الموسى طالب بزيادة الألعاب خلال الفترة المقبلة لفتح المجال أمام الطلبة وتوسيع القاعدة لدعم وتنمية الطلبة الموهوبين رياضيا في كل الألعاب كخطوة أولى لدعم الرياضة الكويتية.



إلى ذلك، حافظ فريق الاتحاد الرياضي المدرسي على صدارة دوري الشابات الأول لكرة القدم، بعد التعادل السلبي مع فريق شابات أكاديمية الخليج 0-0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري، ليرفع الاتحاد المدرسي رصيده إلى 7 نقاط في قمة الترتيب، فيما تقدم أكاديمية الخليج إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط.



وفي مباراة ثانية، ارتقى فريق نادي فتيات العيون إلى المركز الثالث بـ 4 نقاط، بعد تغلبه على فريق نادي سلوى الصباح 2 - 1، ليبقى الأخير على رصيده السابق بـ 3 نقاط رابعا، كما حصد التضامن أول نقطة بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع أكاديمية يوفننتوس خامس الترتيب بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق سلوى الصباح.



من جانبه، أشاد مدرب منتخبنا الوطني للشابات والسيدات محمد كمبال بالمستوى المتقدم الذي يشهده دوري الشابات. وقال: «جاءت البداية ناجحة ومتميزة لأول دوري نسائي على الملاعب العشبية في تاريخ الرياضة الكويتية، وتعد مشاركة 6 فرق مختلفة مشجعة للعديد من الأندية للانضمام إلى الدوري الموسم المقبل».



وأكد أن البطولة في نسختها الأولى قدمت العديد من المواهب، التي سيكون لها حضور مؤثر في المستقبل القريب، رغم العقبات التي تواجهها العديد من الأندية، وفي مقدمتها عدم توافر ملاعب لإقامة التدريبات اليومية عليها.