يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة تجمع بين فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية «21 نقطة» مع الجهراء «12 نقطة» ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.



ويأمل الأصفر حصد النقاط الـ 3 من خلال الفوز بفارق شوطين على منافسه لتقليص فارق النقاط مع الكويت متصدر الترتيب العام.



وفي المقابل، فإن الجهراء يتطلع الى تعزيز بقائه في المنطقة الدافئة وبعيدا عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى من خلال الفوز بأي نتيجة تكفل له النقاط.



وكان الاتحاد قد قرر تأجيل مباراة القادسية مع برقان نظرا لظروف الأخير الصحية المتمثلة في إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.